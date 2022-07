Νέο βιβλίο φέρνει στο φως άγνωστα περιστατικά και μαρτυρίες που κάνουν λόγο για έντονη δυσοσμία του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν φέρνει στο φως το νέο βιβλίο «Hollywood Ending: Harvey Weinstein and the Culture of Silence» του Κεν Αουλέτα.

«Είχε την ιδέα στο κεφάλι του ότι το σώμα του ήταν ελκυστικό», είπε ο 80χρονος συγγραφέας, στο Fox News, παρά τις μαρτυρίες ότι μύριζε σαν «κόπρανα», «είχε γεννητικά όργανα σημαδεμένα σε σημείο που «έμοιαζαν με κόλπο»» και «μια πλάτη γεμάτη από «άσχημα» μαύρα στίγματα».

Παρόλα αυτά, «πίστευε πραγματικά ότι ήταν δώρο Θεού, ένας Δον Ζουάν», πρόσθεσε ο Κεν Αουλέτα, που συνομίλησε με πρώην υπαλλήλους του κινηματογραφικού στούντιο Miramax, κατήγορους τουΓουαϊνστάιν, ακόμη και αδελφό του πρώην παραγωγού ταινιών, ΜπομπΓουαϊνστάιν.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Σε ένα κεφάλαιο, αφηγείται πώς η Τζέσικα Μαν – πρώην ηθοποιός που ισχυρίστηκε ότι ο 70χρονος Γουάινστιν τη βίασε – κατέθεσε στο εδώλιο ότι μύριζε σαν «κόπρανα» και ότι τα γεννητικά του όργανα έμοιαζαν «παραμορφωμένα».

«Θυμάμαι τον εισαγγελέα να μοιράζει φωτογραφίες [στη δίκη του 2020]… και οι ένορκοι μόλις που τις κοίταξαν. Απλά τις έδειχναν στον επόμενο. Ήταν τόσο αηδιασμένοι. Δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον να δουν αυτές τις φωτογραφίες. Θυμάμαι ότι συνέχισα να κοιτάζω τον Χάρβεϊ. Απλά καθόταν στην καρέκλα του ανέκφραστος. Μερικές φορές τον έπαιρνε ο ύπνος», γράφει ο Κεν Αουλέτα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ παραγωγός του «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» εκτίει ποινή κάθειρξης 23 ετών μετά την καταδίκη του για βιασμό και σεξουαλική επίθεση και την αποτυχημένη προσπάθεια ανατροπής της ποινής του.

Ο φόβος των θυμάτων

Ο Κεν Αουλέτα είπε επίσης στο Fox News πως τα θύματα του Γουάινστιν δίσταζαν να τον εκθέσουν λόγω του φόβου πως θα τις εκδικηθεί.

«Φοβόντουσαν να τον προκαλέσουν και να τις αποκαλέσουν ψεύτρες», λέει. «Ήξεραν ότι θα τους επιτεθεί ή θα τις κακολογήσει. Είχε τεράστια δύναμη στον Τύπο».

Πρόσθεσε επίσης ότι ο Χάρβεϊ Γουάινστιν ήταν «πρόθυμος να πληρώσει αυτές τις γυναίκες ένα χρηματικό ποσό για να μη μιλήσουν. Και εφόσον υπέγραφαν συμφωνία εμπιστευτικότητας, δεν μπορούσαν να το πουν σε κανέναν».

«Δεν είχε συμπόνια»

«Δεν είχε την παραμικρή συμπόνια. Δεν είχε την ικανότητα να καταλάβει τι έκανε στις γυναίκες», τόνισε ο 80χρονος συγγραφέας.

Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε στη δίκη του Γουάινστιν το 2020 πώς την είχε βιάσει το 2013 στο ξενοδοχείο DoubleTree του Μανχάταν, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως τα γεννητικά του όργανα ήταν τόσο «παραμορφωμένα» και πως έκανε ένεση στο πέος του με ένα φάρμακο στύσης λίγα λεπτά πριν τη συνάντησή τους.

«Την πρώτη φορά που τον είδα εντελώς γυμνό, σκέφτηκα ότι ήταν παραμορφωμένος και intersex», δήλωσε στη διάρκεια της δίκης. «Έχει μια ουλή που δεν ήξερα αν ίσως ήταν θύμα εγκαύματος, αλλά δεν έβγαζε νόημα. Δεν έχει όρχεις και φαίνεται σαν να έχει κόλπο».