Αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση θα βρεθεί ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν.

Όπως μεταδίδει το ΒΒC, ο πρώην παραγωγός του Χόλυγουντ θα κατηγορηθεί για δύο περιπτώσεις άσεμνης επίθεσης εναντίον μιας γυναίκας τον Αύγουστο του 1996, στο Λονδίνο.

Μάλιστα, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Βρετανικού Στέμματος (CPS) δήλωσε ότι εξουσιοδότησε τη Μητροπολιτική Αστυνομία να απαγγείλει τις κατηγορίες στον άλλοτε μεγιστάνα του Χόλυγουντ, έπειτα από επανεξέταση των στοιχείων.

«Το CPS εξουσιοδότησε τη Μητροπολιτική Αστυνομία να κατηγορήσει τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν για δύο κατηγορίες για άσεμνη επίθεση εναντίον μιας γυναίκας τον Αύγουστο του 1996. Έχουν εγκριθεί κατηγορίες εναντίον του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν, μετά από εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων που συγκέντρωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία κατά την έρευνά της», τόνισε η Ρόζμαρι Έινσλι.

Harvey Weinstein to be charged with indecent assault in UK https://t.co/E3u5u0eQUA

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 8, 2022