Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους καθώς οι δασικές πυρκαγιές μαίνονται ανεξέλεγκτες στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπως είπαν σήμερα οι αρχές.

Περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από εννέα πυροσβεστικά αεροσκάφη, μάχονται από την Τρίτη να θέσουν υπό έλεγχο δύο πυρκαγιές που αναζωπυρώθηκαν από τον καύσωνα και από τους ισχυρούς ανέμους.

«Οι συνθήκες παραμένουν αντίξοες», ανέφεραν οι αρχές του νομού Ζιρόντ, όπου μαίνεται η πυρκαγιά.

Οι φωτιές έχουν απανθρακώσει μέχρι τώρα συνολικά μια έκταση 73.000 στρεμμάτων, με 20.000 στρέμματα να έχουν καεί στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Μια άλλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην πόλη Ταρασκόν της νοτιοανατολικής Γαλλίας και κατέκαψε 10.000 στρέμματα τέθηκε υπό έλεγχο, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

Δασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Κροατία καίγοντας σπίτια και απειλώντας περιουσίες καθώς σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης καταγράφονται καύσωνες με θερμοκρασίες, σε κάποιες περιοχές, που φθάνουν τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Μια από τις δύο φωτιές στη Ζιρόντ είναι κοντά στην πόλη Λαντιρά νότια του Μπορντό, όπου έχουν καεί 42.000 στρέμματα, έχουν κλείσει δρόμοι και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους άλλοι 480 κάτοικοι ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε σχεδόν 1.000.

Η άλλη πυρκαγιά, η οποία έχει ήδη κάψει 31.000 στρέμματα, σημειώθηκε κατά μήκος της Ακτής του Ατλαντικού στη Γαλλία, κοντά στον «Αμμόλοφο του Πιλά», τον υψηλότερο αμμόλοφο στην Ευρώπη, στην περιοχή του Κόλπου του Αρκασόν, πάνω από την οποία υψώνονταν στον ουρανό μαύρα σύννεφα καπνού.

