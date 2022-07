Η Ευρώπη φλέγεται με το νότιο τμήμα της να δοκιμάζεται από τα μεγάλα μέτωπα φωτιάς που κατακαίνε κάθε μορφή πρασίνου.

Γαλλία και Πορτογαλία δοκιμάζονται πολύ έντονα με έναν δημοσιογράφο να καταγράφει τις απίστευτη δύναμη της φωτιάς και τις ώρες αγωνίες που ο ίδιος έζησε.

🔴 A reporter filmed his narrow escape after he was caught in the middle of a fire while driving down a highway in Western Portugal on Wednesday.

Head to the Telegraph’s website for updates ⤵️https://t.co/6UXtz8SsvY pic.twitter.com/UyBajy8pLM

— The Telegraph (@Telegraph) July 14, 2022