Σάλο έχει προκάλεσε στην Αυστρία η δήλωση του καγκελάριου Καρλ Νεχάμερ ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα για τον πληθωρισμό, που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι επιλογές είναι δύο: «Αλκοόλ ή ψυχοφάρμακα».

«Αν συνεχίσουμε έτσι, υπάρχουν μόνο δύο επιλογές μετά: αλκοόλ ή ψυχοφάρμακα. Και λέω: το αλκοόλ είναι οκ βασικά», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «όταν κάνεις πρόποση νώθεις καλά».

Παρότι η δήλωση έγινε σε διάσκεψη του κόμματός του και σε χαλαρή διάθεση, οι πολίτες αλλά και οι πολιτικοί του αντίπαλοι δεν έδειξαν την ίδια διάθεση αστειότητας, με αποτέλεσμα ο ίδιος να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, ενώ ο αυστριακός Τύπος θέτει το ερώτημα: «Τι συμβαίνει με τον καγκελάριο;».

Karl Nehammer, Chancellor of Austria, on the skyrocketing gas price:

If this trend continues, we will only have two choices: alcohol or psychotropic 💊.

OK then. pic.twitter.com/BsscXwp49P

— Nemo – Russian Amerikan (@Nemo70488915) July 12, 2022