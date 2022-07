Στιγμές αγωνίας έζησαν επιβάτες κατά την προσγείωση αεροπλάνου της Spirit Airlines στην Ατλάντα των ΗΠΑ.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, τα φρένα του αεροσκάφους πήραν φωτιά με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.

Passengers aboard a Spirit Airlines flight were visibly anxious, after their plane’s brakes caught fire upon landing.

Firefighters put out the blaze — and the airline reported no injuries. pic.twitter.com/BDdZ2ZYOJU

