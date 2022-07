Αναστάτωση προκλήθηκε σε αεροδρόμιο της Δανίας όταν ξέσπασε φωτιά σε ένα αεροπλάνο, λίγο μετά την προσγείωση του.

Το σοκαριστικό περιστατικό, σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. H φωτιά ξέσπασε σε κινητήρα του αεροπλάνου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Στο σημείο κατέφθασαν δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Επιβάτες και πλήρωμα απομακρύνθηκαν αμέσως και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Βίντεο από το φλεγόμενο αεροπλάνο δείχνει τους πυροσβέστες να σβήνουν την φωτιά.

Firefighters called to a British Airways A320 at Copenhagen Airport following a brake fire shortly after landing from London. All passengers/crew disembarked safely.

