Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ότι παραιτείται από πρωθυπουργός της Βρετανίας, πιεζόμενος από αιτήματα των συναδέλφων του στο υπουργικό συμβούλιο και βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος.

Ακολουθούν ορισμένες πρώτες αντιδράσεις Βρετανών και ξένων αξιωματούχων στην ανακοίνωση παραίτησής του.

«Ο πρωθυπουργός πήρε τη σωστή απόφαση». «Χρειαζόμαστε ηρεμία και ενότητα τώρα και να συνεχίσουμε να κυβερνάμε ενώ αναζητείται ένας νέος ηγέτης».

«Είναι καλά νέα για τη χώρα ότι ο Μπόρις Τζόνσον παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία.

Αλλά αυτό θα έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και πολύ καιρό. Ήταν πάντα ακατάλληλος για το αξίωμα. Ήταν υπεύθυνος για ψέματα, σκάνδαλα και απάτες σε μεγάλη κλίμακα».

«Η παραίτησή του ήταν αναπόφευκτη. Ως Κόμμα πρέπει γρήγορα να ενωθούμε και να επικεντρωθούμε σε ό,τι έχει σημασία. Ζούσε σε σοβαρές στιγμές σε πολλά μέτωπα».

«Λυπάμαι που βλέπω τον Μπόρις Τζόνσον να παραιτείται από πρωθυπουργός. Επέτυχε σπουδαίο έργο όσο ήταν πρωθυπουργός, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης του Brexit, της υποστήριξης της χώρας μέσα από την Covid και παράλληλα ηγήθηκε της διεθνούς απάντησης στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το πιο σημαντικό είναι εργάστηκε ακούραστα για να ενισχύσει το Ηνωμένο Βασίλειο».

«Τι καταθλιπτική κατάσταση. Τόση αχρείαστη ζημιά προκλήθηκε.

«Χρειαζόμαστε τώρα έναν νέο Ηγέτη το συντομότερο δυνατό. Κάποιον που μπορεί να οικοδομήσει ξανά την εμπιστοσύνη, να θεραπεύσει τη χώρα και να καθορίσει μια νέα, λογική και συνεπή οικονομική προσέγγιση για να βοηθήσει τις οικογένειες.

What a depressing state of affairs. So much needless damage caused.

We now need a new Leader as soon as practicable. Someone who can rebuild trust, heal the country, and set out a new, sensible and consistent economic approach to help families (1/2)

— Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) July 7, 2022