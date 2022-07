Ο Μπόρις Τζόνσον έχει συμφωνήσει να παραιτηθεί, αλλά επιθυμεί να μείνει στη θέση του πρωθυπουργού μέχρι να εκλεγεί ο νέος ηγέτης των Συντηρητικών μέχρι το φθινόπωρο. Την είδηση μεταδίδουν τα μεγαλύτερα ΜΜΕ στη Βρετανία, όπως το BBC και ο Guardian.

Η Ντάουνινγκ Στριτ σε μια λιτή ανακοίνωσή της αναφέρει ότι: «Ο πρωθυπουργός θα κάνει διάγγελμα προς το έθνος σήμερα». Θυμίζουμε ότι μέχρι και χθες το βράδυ ο Βρετανός πρωθυπουργός επέμενε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

«Ο Μπόρις Τζόνσον θα παραιτηθεί σήμερα από την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος», σχολίασε ο πολιτικός αναλυτής του BBC Κρις Μέισον.

Όπως αναφέρει ο Guardian, τώρα θα ξεκινήσει η συζήτηση μέσα στους Τόρις αν θα δεχθούν τον όρο του Μπόρις Τζόνσον, δηλαδή να παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι το φθινόπωρο. Ο Λόρδος Φροστ, ο πρώην υπουργός για το Brexit, τόνισε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι βιώσιμο.

Επίσης, δύο πρώην υπουργοί δήλωσαν στον Guardian ότι θεωρούν αδύνατο να παραμείνει ο Τζόνσον μέχρι το φθινόπωρο.

Οι βουλευτές της Επιτροπής 1922, που ορίζει τα διαδικαστικά για την εκλογή ηγετών του κόμματος, απειλεί με επείγουσα αλλαγή του καταστατικού και νέα ψηφοφορία επί πρότασης δυσπιστίας κατά του Μπόρις Τζόνσον την επόμενη εβδομάδα αν δεν παραιτηθεί ο πρωθυπουργός.

Ο Τζόνσον δήλωσε το αυτονόητο, ότι σε περίπτωση ήττας του σε νέα ψηφοφορία, θα παραιτηθεί.

Επίσης, ο Guardian σημειώνει ότι η λίρα ανέβηκε μετά τα νέα για την παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού.

Όπως και χθες, οι παραιτήσεις από την κυβέρνηση Τζόνσον είναι απανωτές και σήμερα το πρωί. Ανάμεσα σε άλλους, η Χέλεν Γουέιτλι, γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, ο Μπράντον Λιούις, υπουργός υπεύθυνος για θέματα Βόρειας Ιρλανδίας, ο Τζορτζ Φρίμαν, υπουργός Επιστήμης, ο Γκάι Όπερμαν, υπουργός Συντάξεων αποτελούν παρελθόν αφού ανακοίνωσαν τις παραιτήσεις τους με αποτέλεσμα αυτές να έχουν ξεπεράσει τις 50.

Το Sky News έκανε λόγο για 53 παραιτήσεις υπουργών και στελεχών, συνολικά. Στις 10 το πρωί, ώρα Ελλάδας, δημοσίευσε τον παρακάτω κατάλογο με 51 ονόματα (σ.σ. όσες ήταν οι επίσημες παραιτήσεις μέχρι εκείνη τη στιγμή).

Ίσως η πιο σοκαριστική τοποθέτηση για τον Τζόνσον ήρθε από τον Ναντίμ Ζαχάουι, τον καινούργιο υπουργό Οικονομικών. Θυμίζουμε ότι ο Τζόνσον ήθελε να παρουσιάσουν μαζί το νέο οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης την ερχόμενη Τρίτη.

Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται ότι μπορεί να γίνει. Σε ανάρτησή του ο Ζαχάουι αναφέρει σχετικά με την παραμονή του Τζόνσον στην πρωθυπουργία: «Αυτό δεν είναι βιώσιμο και θα γίνει μόνο χειρότερο: για εσάς, για το Συντηρητικό Κόμμα και κυρίως για τη χώρα. Πρέπει να κάνετε το σωστό και να φύγετε τώρα».

Prime Minister: this is not sustainable and it will only get worse: for you, for the Conservative Party and most importantly of all the country. You must do the right thing and go now. pic.twitter.com/F2iKT1PhvC

— Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) July 7, 2022