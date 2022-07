Άλλοι τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον στη Βρετανία παραιτήθηκαν. Η Χέλεν Γουέιτλι, γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, ο Μπράντον Λιούις, υπουργός υπεύθυνος για θέματα Βόρειας Ιρλανδίας, ο Τζορτζ Φρίμαν, υπουργός Επιστήμης και ο Γκάι Όπερμαν, υπουργός Συντάξεων αποτελούν παρελθόν αφού ανακοίνωσαν τις παραιτήσεις τους με αποτέλεσμα αυτές να έχουν ξεπεράσει τις 50.

«Δεν παραιτούμαι», επιμένει να λέει ο Βρετανός πρωθυπουργός, αν και βλέπει να εγκαταλείπουν την κυβέρνησή του ένα – ένα πολλά από τα στελέχη της κυβέρνησής του. Ο ίδιος επιχείρησε αργά χθες το βράδυ να βγει στην αντεπίθεση με την εκδίωξη του υπουργού Προεδρίας της κυβέρνησης, Μάικλ Γκόουβ, ο οποίος του είχε ζητήσει να παραιτηθεί.

Επίσης, την Τρίτη σκοπεύει να παρουσιάσει το νέο οικονομικό πρόγραμμά της κυβέρνησης την επόμενη Τρίτη μαζί με τον καινούργιο υπουργό Οικονομικών, Ναντίμ Ζαχάουι. Το ερώτημα είναι αν θα προλάβει να το κάνει, καθώς έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για μια νέα ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα με το ερώτημα της καθαίρεσης την ίδια μέρα (σ.σ. Τρίτη).

Τρία από τα τελευταία στελέχη της κυβέρνησης που παραιτήθηκαν ανακοίνωσαν τις αποχωρήσεις τους και στο Twitter, ενώ ο Φρίμαν έστειλε επιστολή στον Τζόνσον.

With sincere regret I am resigning from Government pic.twitter.com/HpQ2rgkr4q

A decent and responsible Government relies on honesty, integrity and mutual respect – it is a matter of profound personal regret that I must leave Government as I no longer believe those values are being upheld.

I have submitted my letter of resignation to the Prime Minister. pic.twitter.com/EG6u52BdDc

— Brandon Lewis (@BrandonLewis) July 7, 2022