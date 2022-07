Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του ισχυρού σεισμού ο οποίος έπληξε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα το νότιο Ιράν, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες

«Δυστυχώς, μέχρι στιγμής έχουμε τρεις νεκρούς και οκτώ τραυματίες», δήλωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση ο Μερντάντ Χασανζαντέ, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων στην επαρχία Χουρμουζγκάν, που βρέχεται από τον Κόλπο.

Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Νωρίτερα, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν 6,0 βαθμών και ότι σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, μόλις 10 χιλιομέτρων.

Το Ιράν, που βρίσκεται σε περιοχή όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες, έχει υποστεί αρκετούς καταστροφικούς σεισμούς τα τελευταία χρόνια.

Everyone is out at after second round of earthquake. May Allah protect us All.#earthquake pic.twitter.com/UwcQsel7xT#earthquake — #Umar Waqas (Digital Marketing Director #Pakistan) (@mumarwaqaas) July 2, 2022

🔴 Earthquake in IRAN

A 6.1 magnitude earthquake occurred about 25 minutes ago near Bandar-e Lengeh in southern #Iran. Earthquake; It was also felt in the United Arab Emirates, Oman and Qatar.#earthquake هزة أرضية زمين لرزه pic.twitter.com/tfsCD2epea — jeo gaste (@jeogaste) July 1, 2022

An #earthquake of magnitude 6.0 struck southern #Iran on Saturday, the European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) said. pic.twitter.com/OYbeyOjGAm — Waseem Lazkani (@waseem_lazkani) July 1, 2022

Πηγή: ΑΠΕ