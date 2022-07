Ισχυρός σεισμός 6,0 Ρίχτερ έπληξε σήμερα το νότιο Ιράν (χάρτης, επάνω, από το earthquake.usgs.gov), ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Κατά την πρώτη εκτίμηση του ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μικρό, 10 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός σε αρκετές γιετονικές χώρες, όπως μαρτυρούν και βίντεο (κάτω) από το Ντουμπάι που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε ακόμα – Αφγανιστάν: Τέλος οι έρευνες για επιζώντες από το σεισμό – Πάνω από 1.000 οι νεκροί

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 6,1 Ρίχτερ.

Another Saturday, another #earthquake in Dubai. Only this time, it was longer… almost a minute! Hopefully this quake has not caused any damage or casualty in the UAE and nearby countries. 🙏🏻 pic.twitter.com/QKu38LQmEF

— joshdoit8 (@joshdoit8) July 1, 2022