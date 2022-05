Συναγερμός σήμανε στο Αμπαντάν του Ιράν μετά την κατάρρευση δεκαώροφου κτιρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ δεκάδες είναι οι εγκλωβισμένοι.

«Τμήματα του 10όροφου κτιρίου Metropol, που βρίσκεται στο Αμπαντάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, κατέρρευσαν», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι οι εγκαταστάσεις ήταν ακόμη υπό κατασκευή.

Ένας αρχικός απολογισμός επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον «τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους» δήλωσε ο Μοτζτάμπα Χαλέντι, εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας διάσωσης.

Τουλάχιστον 80 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια και εστάλησαν σκυλιά διάσωσης για να βοηθήσουν στον εντοπισμό τους.

Το κτίριο βρίσκεται στον πιο πολυσύχναστο δρόμο του Αμπαντάν όπου υπάρχουν τα κτίρια εμπορικών, ιατρικών και γραφείων, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται.

#BREAKING : Five dead, at least 80 trapped under partly collapsed 10-storey building in #Iran ’s Abadan – State TV https://t.co/7GQDFFOCIG pic.twitter.com/qtb31sd1sN

May 23 – Abadan, SW #Iran

A 10-story building known as Metropol collapsed/5 dead/27 injured/80+ trapped under rubble/Abadan MP blamed local officials responsible for building and inaugurating Metropol in 2019. pic.twitter.com/e7Bq19ZFpl

— Iran News Wire (@IranNW) May 23, 2022