Η υπόθεση Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι φαίνεται πως ολοκληρώνεται και ότι ο πολωνός επιθετικός θα αλλάξει… παραστάσεις.

Σύμφωνα με την Bild, η Μπαρτσελόνα είναι διατεθειμένη να προσφέρει 50 εκατ. ευρώ για τον πολωνό στράικερ στην Μπάγερν, ώστε να τον κάνει να φορέσει τη φανέλα της.

Οι άνθρωποι των Μπλαουγκράνα έχουν την πεποίθηση πως με αυτά τα χρήματα θα πείσουν την Μπάγερν Μονάχου να παραχωρήσει τον σπουδαίο επιθετικό της, παρότι η γερμανική ομάδα δείχνει αποφασισμένη να κρατήσει τον «Λέβα».

Το συμβόλαιο του 33χρονου επιθετικού λήγει το επόμενο καλοκαίρι. Ο ποδοσφαιριστής έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να αποχωρήσει από το Μόναχο.

Το μεταγραφικό αυτό σίριαλ φάνηκε πως μπήκε στην τελική ευθεία μετά τη συμφωνία του Σαντιό Μανέ με τους «Βαυαρούς».

Δείτε το δημοσίευμα:

Barcelona are preparing a €50m bid for Robert Lewandowski, which they hope will make Bayern consider selling [@kessler_philipp, @tzmuenchen]

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 19, 2022