Οι ουκρανικές δυνάμεις απωθήθηκαν λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών στην πόλη Σεβεροντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας και πλέον ελέγχουν μόνο τα περίχωρά της, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης του Λουγκάνσκ, Σέρχι Γκαϊντάι, μιλώντας στον ενημερωτικό ιστότοπο RBC-Ukraine.

Battle for #Severodonetsk: Situation as at 11:30 on June 8, 2022

▪️The units of 79 AFU Brigade and 10 AFU Brigade, located on the outskirts of Severodonetsk in Sirotino, ask for a command to retreat from the leadership because of the threat of being encircled. pic.twitter.com/uSQuX1H9Py

