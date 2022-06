Αναφορές για προβλήματα υπάρχουν τα τελευταία λεπτά από αρκετούς χρήστες του Facebook, του Instagram, αλλά και του Whatsapp, καθώς οι εφαρμογές δεν ανοίγουν ή σε κάποιους δεν ανανεώνονται.

Μάλιστα και στη σελίδα DownDetecor την τελευταία ώρα έχουν γίνει πάνω από 200 αναφορές για πρόβλημα, μόνο στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, δεν ανανεώνεται το feed στο FB, το messenger ενώ χρήστες παρατήρησαν καθυστερήσεις και στο WhatsApp.

Καθυστερήσεις καταγράφονται στο downdetector και στη λειτουργία του Instagram.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις αναφορές στο Twitter, το πρόβλημα δείχνει να είναι διεθνές.

Instagram down Whatsapp down Facebook down 🤷🏻‍♂️ #instagramdown #facebookdown #WhatsAppdown pic.twitter.com/TFUhYkK0mv

— Oye Wasay (@Wasaygulzar121) June 7, 2022