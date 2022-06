Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη από πυρά σε νεκροταφείο στην πολιτεία Ουισκόνσιν, στις βόρειες ΗΠΑ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη κηδεία άνδρα ο οποίος σκοτώθηκε στα τέλη Μαΐου από πυρά αστυνομικών, ανακοίνωσαν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης και μετέδωσε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο (φωτογραφία, επάνω).

Σύμφωνα με την αστυνομία της Ρασίν, πόλης στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, αναφέρθηκαν «πολλοί πυροβολισμοί» περί τις 14:26 (τοπική ώρα· 22:26 ώρα Ελλάδας).

Tre Brantley says he was playing basketball near the cemetery when the shooting broke out. pic.twitter.com/Voxb9qOqpm

— Mary Jo Ola (@MaryJoOlaTV) June 2, 2022