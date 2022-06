Πριν από λίγα χρόνια όλα τα golden boys και οι χρηματιστές της Wall Street και του City, περίμεναν πως και πώς να κυκλοφορήσει η Σαββατιάτικη έκδοση των Financial Times για να διαβάσουν το ένθετο περιοδικό «How to spend it».

Ένα περιοδικό που έδινε ιδέες για το πώς θα ξοδέψουν τα μπόνους και τις αμοιβές τους. Ακριβά ρολόγια, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα, ταξίδια ακόμη και σκάφη, ήταν ορισμένοι από τους πειρασμούς που μπορούσαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να αποκτήσουν.

Όμως πλέον οι Financial Times αφουγκραζόμενοι την γενικότερη ύφεση που υπάρχει στον κόσμο, αποφάσισαν πως το να ξοδεύει κάποιος αλόγιστα δεν ταιριάζει με την εποχή. Είναι passé.

Έτσι το περιοδικό τους «How To Spend it» μετονομάστηκε σε «HTSI». Σκέφτηκαν ότι ακόμη και το όνομα δεν αντανακλά την εποχή. Τι είναι όμως το «S» στην νέα ονομασία του περιοδικού;

Οι Financial Times κάλεσαν το ίδιο το αναγνωστικό τους κοινό να το ερμηνεύσει «ανάλογα με τα δικά τους βαθύτερα ενδιαφέροντα». Έτσι, η εφημερίδα αναφέρει ότι το HTSI μπορεί να σημαίνει «how to save it», «how to surf it»,«how to style it», ή «how to savour it».

Όπως αναφέρει ο Guardian, η διευθύντρια του περιοδικού Τζο Έλλισον, είπε πως η μετονομασία του, ήταν αναγκαία έτσι ώστε «να αντανακλά έναν κόσμο με βαθύτερες ευαισθησίες».

Η ίδια μάλιστα παραδέχτηκε πώς να διευθύνει ένα περιοδικό με το όνομα «How to spend it» («πώς να το ξοδέψεις»), σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της πανδημίας, τον πόλεμο στην Ουκρανία, ακόμη και το κόστος ζωής που είναι υψηλό, «είναι κάτι εξαιρετικά άβολο».

How to Spend it

Το περιοδικό δημιουργήθηκε το 1967. Τότε η πρώτη γυναίκα υπάλληλος στους Financial Times είχε την ιδέα η εφημερίδα να φτιάξει ένα περιοδικό αποκλειστικά για τις γυναίκες των αναγνωστών που θα τους έδινε ιδέες για το πώς θα ξοδεύουν τα χρήματα που έφερναν οι πλούσιοι άνδρες τους στο σπίτι.