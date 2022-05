Θλίψη επικρατεί στην Αμερική από τον θάνατο του ράπερ Ernesto Enrique Carralero, σε τροχαίο στο Μαϊάμι νωρίς το πρωί της Τετάρτης (25/5).

Ο 23χρονος, γνωστός με το όνομα OhTrapstar, άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο βυθίζοντας στο πένθος τους θαυμαστές του.

Ο καλλιτέχνης βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με άλλα δύο άτομα, την 23χρονη Bayle Pricilla Bucceri και τον 22χρονο Candido Miguel Barroso-Nodarse, τα οποία επίσης έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο πήγαινε δυτικά στην 82η οδό όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε μια κατοικία.

Στη συνέχεια αναποδογύρισε και τυλίχθηκε στις φλόγες.

«Αυτό που με ξύπνησε είναι ο τοίχος που έπεσε πάνω μου ενώ κοιμόμουν. Μόλις ξύπνησα μετά είδα τη φωτιά», είπε στο NBC Miami ο Jackner Surlin, ο οποίος μένει στο σπίτι.

Όπως ανέφερε ο υπεύθυνος της έρευνας από την αστυνομία του Μαϊάμι, πιθανότατα το αυτοκίνητο που επέβαινε ο ράπερ να είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

«Πιστεύουμε ότι η ταχύτητα θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας του δυστυχήματος, είναι ακόμα πολύ νωρίς και το ερευνούμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Two men and a woman died after a car slammed into a duplex in Miami. Police have identified one of the victims as Ernesto Enrique Carralero, a local rapper who goes by the name OhTrapstar. https://t.co/A9jvdKJ8NX

— WSVN 7 News (@wsvn) May 26, 2022