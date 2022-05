Το Ιράν κατέσχεσε δύο ελληνικά δεξαμενόπλοια ως αντίποινα για την απάντληση ιρανικού πετρελαίου από τις αμερικανικές αρχές κοντά στις ακτές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τα πλοία Delta Poseidon της εταιρείας Delta Tankers και το Prudent Warrior της εταιρείας Polembros Shipping Limited.

Ένοπλοι αιχμαλώτισαν το πλήρωμα του πρώτου πλοίου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται δύο Έλληνες πολίτες, ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη και με το πλήρωμα του δεύτερου πλοίου, στο οποίο επέβαιναν επτά Έλληνες πολίτες.

Η ελληνική πλευρά προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας στον ιρανό πρέσβη στην Αθήνα, με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια.

«Οι ανωτέρω πράξεις ισοδυναμούν ουσιαστικά με πράξεις πειρατείας» αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, τονίζοντας πως ο Γενικός Γραμματέας καταδίκασε έντονα τις πράξεις αυτές, οι οποίες αντιβαίνουν θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και της Διεθνούς Ναυσιπλοΐας.

Κάλεσε, δε, για την άμεση απελευθέρωση των πλοίων και των πληρωμάτων τους.

Τόνισε, επίσης, ότι οι πράξεις αυτές θα έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις, καθώς και στις σχέσεις ΕΕ-Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, ελικόπτερο του ιρανικού πολεμικού ναυτικού προσνηώθηκε στο ελληνικής σημαίας πλοίο Delta Poseidon το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα (22 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράν) στον Κόλπο.

Στη συνέχεια ένοπλοι αιχμαλώτισαν το πλήρωμα του πλοίου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται δύο Έλληνες πολίτες.

Αντίστοιχο συμβάν αναφέρθηκε ότι συνέβη και σε άλλο πλοίο ελληνικής σημαίας, στο οποίο επέβαιναν επτά Έλληνες πολίτες, και που ευρίσκετο πλησίον των ιρανικών ακτών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί σε ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας, καθώς και συμμάχων και εταίρων της Ελλάδας.

Υπό το φως των ανωτέρω, το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια στο Ιράν.

Τα πλοία ελληνικής σημαίας καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε στενό συντονισμό και συνεχή επικοινωνία.

Breaking: Iran seizes 2 Greece-owned & flagged tankers in retaliation for Iranian oil seized off Greece earlier by US authorities (@lloydslisted exclusive story here:https://t.co/yx5mTrC6dt) suezmaxes are Prudent Warrior & Delta Poseidon. https://t.co/IrKmWzfD7f for updates pic.twitter.com/SiRfkuH5iN

— Michelle Wiese Bockmann (@Michellewb_) May 27, 2022