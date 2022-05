Οι μάχες με τις ρωσικές δυνάμεις έχουν φθάσει στην περιφέρεια του Σεβεροντονέτσκ, μια πόλη της ανατολικής Ουκρανίας όπου η κατάσταση είναι «πολύ δύσκολη», δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής.

«Τα ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν ώστε να είναι αρκετά κοντά για να μπορούν να χτυπήσουν με ολμοβόλα» στο Σεβεροντονέτσκ, έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο Σέρχιι Γκαϊντάι, που πρόσθεσε πως η πόλη «απλώς καταστρέφεται».

Κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι βομβαρδίζει την πόλη «συνεχώς» χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών Smertch και Tornado. Σύμφωνα με τον ίδιον, οι βόμβες έχουν στόχο επίσης το εργοστάσιο Azot, που έχουν καταφύγει άμαχοι σε αντιαεροπορικά καταφύγια.

«Η κατάσταση στην πόλη είναι πολύ δύσκολη. Ήδη χθες διεξάγονταν μάχες στην περιφέρεια» του Σεβεροντονέτσκ, είπε ο Γκαϊντάι, που εκτίμησε πως η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική».

⚡️The head of the #Luhansk regional administration, Serhiy Haidai, showed the destruction in #Severodonetsk, around which there are fierce battles. According to Haidai, the shelling of the city by the #Russian army does not stop, there are casualties. pic.twitter.com/SSYxDrh5Gc

— NEXTA (@nexta_tv) May 25, 2022