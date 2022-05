Σεισμός 7,3 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη στο νησί Μακουέιρι, κοντά στην Αυστραλία. Μάλιστα, μετά τον ισχυρό σεισμό, υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Australia on #Tsunami Watch after magnitude 7.4 #earthquake near Macquarie Island, Southern Ocean. Potential threat for #MacquarieIsland. Latest info here: https://t.co/Tynv3ZQpEq. pic.twitter.com/iLsFBuMjfp

