Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS), έπληξε χθες Παρασκευή το νότιο τμήμα της Βοσνίας, με αποτέλεσμα νέα να χάσει τη ζωή της, αρκετοί πολίτες να τραυματιστούν και να σημειωθούν εκτενείς ζημιές, σύμφωνα με βοσνιακά μέσα ενημέρωσης.

Εικοσιοκτάχρονη κάτοικος της Στόλατς, η οποία τραυματίστηκε όταν βράχος έπεσε πάνω στο σπίτι της εξαιτίας του σεισμού, υπέκυψε στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί στη κοντινή πόλη Μόσταρ, ανέφερε πηγή προσκείμενη στη δομή υγείας που επικαλέστηκαν αρκετά ΜΜΕ.

Σεισμός σε… ζωντανή μετάδοση, στο βίντεο κάτω. «Ουάου, ε, αυτή τη στιγμή, υπάρχει σεισμός, ελπίζω όλα να πάνε καλά» είπε με απόλυτη ψυχραιμία, συνεχίζοντας την εκφώνηση των ειδήσεων, η παρουσιάστρια Milica Pavićević του τηλεοπτικού σταθμού DNEVNIK στο Μαυροβούνιο, το οποίο συνορεύει με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.



Αρκετοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν πιο ελαφριά, ανάμεσά τους μέλη της οικογένειας του θύματος στη Στόλατς.

Ζημιές, ιδίως ρωγμές σε τοίχους και καταρρεύσεις, αναφέρθηκαν από τις αρχές και την Πολιτική Προστασία στη Στόλατς, στη Λιουμπίνιε και στη Μόσταρ. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων, περιοχής με έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Το επίκεντρό του εντοπίστηκε 14 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λιουμπίνιε (4.000 κάτοικοι), σύμφωνα με το USGS. Απείχε 16 χιλιόμετρα από τη Στόλατς (14.000 κάτοικοι) και 42 χλμ. νοτιοανατολικά της Μόσταρ (105.000 κάτοικοι), σύμφωνα με την εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Κέντρου Σεισμολογίας (EMSC).

Η δόνηση, η οποία διήρκεσε κάπου είκοσι δευτερόλεπτα, έγινε αισθητή ως το Βελιγράδι, το Ζάγκρεμπ και τα Σκόπια, σε απόσταση 400 και πλέον χιλιομέτρων από το επίκεντρό της, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Ακολουθήθηκε από αρκετές ακόμη, λιγότερο ισχυρές δονήσεις.

