Σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ σημειώθηκε με επίκεντρο κοντά στις ακτές της Νικαράγουα, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός ήταν σε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων, 80 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Σαντίνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.9 || 80 km SW of Ciudad Sandino (#Nicaragua) || 7 min ago (local time 01:42:46). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/KuJrrtiDBt

— EMSC (@LastQuake) April 21, 2022