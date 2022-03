Σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά της Νέας Καληδονίας, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Σύμφωνα με το USGS, ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:44 τοπική ώρα (08:44 ώρα Ελλάδας) σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, 279 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ταντίν.

Το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση σύμφωνα με την οποία «επικίνδυνα κύματα τσουνάμι» ενδέχεται να δημιουργηθούν «στις ακτές σε μια ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού» στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Τα κύματα αυτά, ύψους τουλάχιστον 30 εκατοστών πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, αναμένονται στις ακτές του Βανουάτου, των Φίτζι και της Νέας Καληδονίας, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

«Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις περιοχές (…) που απειλούνται θα πρέπει να δίνουν προσοχή στις ανακοινώσεις και να ακολουθούν τις εντολές των εθνικών και τοπικών αρχών».

🔴BREAKING NEWS!: 🌊 There are #tsunami threat in #Vanuatu according to information from the #PTWC, stay away from the coast and follow the recommendations of local authorities.

The people of #NewCaledonia should be attentive to information from the competent authorities.#EQVT. pic.twitter.com/P5o4G0maPH

