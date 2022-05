Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας κήρυξε 34 Γάλλους διπλωμάτες personae non gratae την Τετάρτη, δίνοντάς τους δύο εβδομάδες για να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σύμφωνα με διεθνή και ρωσικά ΜΜΕ, η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στην απέλαση υπαλλήλων των ρωσικών διπλωματικών ιδρυμάτων στη Γαλλία.

#BREAKING: Russia’s Foreign Ministry said it was expelling 34 French diplomats in a retaliatory move. In April, France kicked out 35 Russians with diplomatic status as part of a broader wave of expulsions that saw more than 300 Russians sent home from European capitals

