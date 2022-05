Τρεις τουρίστες από τις ΗΠΑ, δύο άνδρες και μια γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους στο θέρετρο Εξούμα στις Μπαχάμες, ενώ ένας τέταρτος ασθενής μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο για θεραπεία, σύμφωνα με αξιωματούχους του νησιού.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα και τα ξαφνικά αίτια του θανάτου, τα οποία παραμένουν άγνωστα.

Μέχρι στιγμής «δεν υπάρχουν υποψίες» για εγκληματική ενέργεια, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Τσέστερ Κούπερ, καθώς δεν βρέθηκαν σημάδια τραύματος στις σορούς.

Οι προκαταρκτικές αναφορές δείχνουν ότι τα πτώματα βρέθηκαν σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες.

JUST IN: The air ambulance carrying an American woman who is being transported to Princess Margaret Hospital from Exuma, touched down in New Providence just after 7pm today.

Sandals Emerald Bay officials in Exuma released a statement confirming that three other guests had died. pic.twitter.com/Ke4QvM3ABq

— Our News Bahamas (@OurNewsRev) May 7, 2022