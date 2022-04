Διάσημος Γερμανός καλλιτέχνης, ο Τόμας Μπαουμγκάρτελ, δημιούργησε μια τοιχογραφία που ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα ήθελε να δει.

Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης ζωγραφίζει σε τοίχους, ενώ το σήμα κατατεθέν του είναι η χρήση της μπανάνας στα έργα του.

Ο Γερμανός καλλιτέχνης ζωγράφισε τον Πούτιν ως κατάδικο, ενώ φοράει καπέλο που θυμίζει το πάνω μέρος της μπανάνας.

Ο Μπαουμγκάρτελ είχε κάνει αντίστοιχες τοιχογραφίες για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο παρελθόν.

Putin in a prison jumpsuit on the wall of a house in #Cologne

The author of the work is the famous #German artist Thomas Baumgärtel. His » signature» is bananas, which he draws on walls all over the world. Baumgärtel previously painted Trump and Erdogan in a similar style. pic.twitter.com/IoQe66PTHu

— NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2022