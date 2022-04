Η Ε.Ε «είχε προετοιμασθεί» για την διακοπή της προμήθειας φυσικού αερίου και ετοιμάζει «μία συντονισμένη απάντηση», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την διακοπή της τροφοδοσίας της Πολωνίας και της Βουλγαρίας με ρωσικό φυσικό αέριο.

«Η ανακοίνωση της Gazprom αποτελεί μία νέα απόπειρα της Ρωσίας να μας εκβιάσει με το φυσικό αέριο. Είμαστε προετοιμασμένοι για το σενάριο αυτό. Προετοιμάζουμε την συντονισμένη ευρωπαϊκή μας απάντηση. Οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι είμαστε ενωμένοι και αλληλέγγυοι προς τις πληττόμενες χώρες», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν στο Twitter.

