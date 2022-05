Το ματς της περασμένης Κυριακής (24/4) απέναντι στην Μπράιτον βρήκε τη Σαουθάμπτον να παίρνει το βαθμό της ισοπαλίας, χάρη στα δύο γκολ του Γουόρντ-Πράουζ, ωστόσο η συγκεκριμένη αναμέτρηση επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Τίνο Λιβραμέντο.

Ο άσος των «Άγιων» τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους (διεκδίκησε τη μπάλα μαζί με τον Εμουέπου) και χρειάστηκε να του χορηγηθεί οξυγόνο πριν μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου.

Οι αρχικοί φόβοι των ανθρώπων της ομάδας επιβεβαιώθηκαν, με τον αγγλικό σύλλογο να κάνει γνωστό την Τετάρτη (27/4) πως ο 19χρονος φουλ μπακ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για όλο το 2022 μέχρι να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του.

«Θα επιστρέψεις πιο δυνατός Τίνο», ήταν το μήνυμα εμψύχωσης της Σαουθάμπτον μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

You’ll be back stronger, Tino ❤️

Send in your messages of support for @tino_livramento, #SaintsFC fans 👇 pic.twitter.com/AUv0AsKgQB

— Southampton FC (@SouthamptonFC) April 27, 2022