Ουκρανικά πυραυλικά πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιά στο ρωσικό πυραυλοφόρο καταδρομικό Moskva («Μόσχα»), ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι αρχές της Ουκρανίας (στη φωτογραφία αρχείου από odessa-journal.com, επάνω, το ρωσικό καταδρομικό).

«Πύραυλοι Neptune που προστατεύουν τη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε αυτό το ρωσικό πλοίο», είπε ο ουκρανός κυβερνήτης της περιφέρειας της Οδησσού (νότια), ο Μαξίμ Μαρτσένκο.

The head of the #Odessa regional administration, Maxim Marchenko, confirms the information that the #Russian missile cruiser «Moskva» was attacked by «Neptune» anti-ship missiles and got serious damage. pic.twitter.com/N9jovoEp66

— NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2022