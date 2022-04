Άγνωστοι επιτέθηκαν με κόκκινες μπογιές στον εκδότη της Novaya Gazeta, Ντμίτρι Μουράτοφ, έναν από τους λίγους ανεξάρτητους δημοσιογράφους που βρίσκονται στη Ρωσία. Θυμίζουμε ότι ο Μουράτοφ έχει βραβευτεί με Νόμπελ.

Η επίθεση έγινε ενώ ο δημοσιογράφος επέβαινε σε τρένο.

Novaya Gazeta editor and Nobel laureate Dmitry Muratov, one of the few independent journalists still in Russia, was attacked with paint while on a train, the paper says. pic.twitter.com/rI8nQzJ34b

— max seddon (@maxseddon) April 7, 2022