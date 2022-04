Η Ρωσία παραδέχθηκε σήμερα ότι έχει «σημαντικές απώλειες» στις τάξεις των ρωσικών στρατευμάτων που αναπτύχθηκαν στην Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, χωρίς να προσδιορίσει τον αριθμό τους.

«Έχουμε υποστεί σημαντικές στρατιωτικές απώλειες», δήλωσε ο Πεσκόφ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο βρετανικό δίκτυο Sky News, «είναι μια τεράστια τραγωδία για εμάς».

Ο Μαρκ Όστιν ρώτησε τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου σχετικά με τις εικόνες που εμφανίστηκαν στην Μπούκα την τελευταία εβδομάδα με πτώματα να κείτονται στους δρόμους.

Ο κ. Πεσκόφ ισχυρίστηκε ότι οι σκηνές ήταν «κατασκευασμένες και ψεύτικες» πριν ρωτήσει ο Όστιν: «Αντιλαμβάνεστε πόσο γκροτέσκο ακούγεται αυτό;».

Ο Πεσκόφ απάντησε: «Είναι μια ξεκάθαρη πλαστογραφία και μιλάμε γι’ αυτό εδώ και δύο ημέρες, αλλά κανείς δεν μας άκουγε».

.@markaustintv responds to the Kremlin spokesman’s comments calling scenes in Bucha ‘fake’ asking ‘do you realise how grotesque that sounds?’

