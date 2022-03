Σε απάτη χιλιάδων δολαρίων με bitcoin στις ΗΠΑ φέρεται να εμπλέκεται ο Φίλιππος Λιακουνάκος, γιος του Θωμά και της Νατάσας Λιακουνάκου.

Όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα του Las Vegas Review-Journal, ο Φίλιππος Λιακουνάκος, κατηγορείται ότι μέσω μίας περίπλοκης απάτης έκλεψε από έμπορο κrυπτονομισμάτων το ποσό των 500.000 δολαρίων

«Ένας 23χρονος άνδρας κατηγορείται στο Λας Βέγκας για μια πολύπλοκη απάτη με bitcoin, σύμφωνα με τις αρχές, μέσω της οποίας απέσπασε έως και 500.000 δολάρια από έναν αρχάριο επενδυτή κρυπτονομισμάτων» αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Φίλιππος Λιακουνάκος, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, τέθηκε υπό κράτηση τη Δευτέρα στην κομητεία Κλαρκ, ενώ κατηγορείται για κλοπή ποσού άνω των 100.000 δολαρίων, τη χρήση ταυτότητας άλλου προσώπου με στόχο την πρόκληση οικονομικής ζημίας και την παράνομη πράξη, κακουργηματικού χαρακτήρα, στην οποία εμπλέκονται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μεταφορά δεδομένων υπολογιστή.

A Las Vegas poker player has been arrested for stealing $500,000 worth of Bitcoin from a cryptocurrency trader.

Be careful out there.

— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) March 30, 2022