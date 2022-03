Το περιστατικό συνέβη σε παραλιακό δρόμο της κομητείας Σεντ Λούσι στην ανατολική ακτή της Φλόριντα. Ο βοηθός σερίφη Κόντι Κολαντζέλο δέχτηκε μια κλήση στον ασύρματο στις 11 το βράδυ για τροχαίο ατύχημα και ένα αυτοκίνητο που έχει ανατραπεί.

Με το περιπολικό έσπευσε στο σημείο του συμβάντος και εκεί οι αυτόπτες μάρτυρες του είπαν πως η οδηγός εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει προς την ακτή.

Ο Κόντι άναψε τον φακό και κατευθύνθηκε και εκείνος προς τη θάλασσα για να την εντοπίσει και να δει εάν είναι καλά. Κάποια στιγμή εντόπισε μια κοπέλα 21 ετών η οποία προφανώς είχε πάρει ναρκωτικές ουσίες και αργότερα αναγνωρίστηκε με το όνομα Λία Μισέλ Ντέι, την πλησίασε και την ρώτησε εάν είναι καλά.

«Τι σου συνέβη» τη ρωτά όπως φαίνεται και στο βίντεο και εκείνη του απαντά «Δεν ξέρω». Στη συνέχεια την ξαναρωτά εάν είχε σχέση με το τροχαίο: «Ήσουν σε ένα τροχαίο;» τις λέει και αντί απαντήσεως τη βλέπει να απομακρύνεται από κοντά του – χωρίς να τρέχει – .

Ο βοηθός σερίφη της κομητείας λέει στην κοπέλα να ανέβει τα σκαλοπάτια και να απομακρυνθεί από τη θάλασσα. «Δεν θέλω φοβάμαι» του απαντάει εκείνη αλλά ανεβαίνει τις σκάλες.

Ο βοηθός από πίσω, την ακολουθεί και με τον φακό της φωτίζει τα βήματα για να μην σκοντάψει. Η κάμερα που είναι ενσωματωμένη στη στολή του καταγράφει τα πάντα.

