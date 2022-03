Πυραυλική επίθεση στην πόλη Λιουμποτίν στη βορειοανατολική περιοχή του Χαρκόβου στην Ουκρανία πραγματοποίησαν οι ρωσικές δυνάμεις, ενώ οι διασώστες εντόπισαν τη σορό ενός ανθρώπου από τα συντρίμμια.

Η περιφερειακή εισαγγελία στο Χάρκοβο αναφέρει σε δήλωση της στο Telegram ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να αποτελούν «σημαντική απειλή» για την πρωτεύουσα.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο ανέφερε: «Οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχισαν να διεξάγουν τοπικές αντεπιθέσεις στα βορειοδυτικά του Κιέβου – συμπεριλαμβανομένων των Ιρπίν, Μπούτσα και Χοστόμελ. Οι επιθέσεις αυτές είχαν κάποια επιτυχία και οι Ρώσοι έχουν απωθηθεί από ορισμένες θέσεις.

«Ωστόσο, η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για την πόλη μέσω της ικανότητας κρούσης της. Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την επίθεσή τους στη Μαριούπολη με συνεχείς σφοδρούς βομβαρδισμούς της πόλης, ωστόσο το κέντρο της πόλης παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο», αναφέρει το υπουργείο.

«Αλλού, οι ρωσικές δυνάμεις διατηρούν τις θέσεις τους και μπλοκάρουν τον ουκρανικό στρατό, ενώ προσπαθούν να αναδιοργανώσουν και να επαναφέρουν τις δυνάμεις τους».

Χθες το βράδυ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα στρατεύματα της χώρας ανακτούν εδάφη γύρω από την πρωτεύουσα και απωθούν τα ρωσικά στρατεύματα.

Στο βραδινό του μήνυμα κήρυξε επίσης την «απελευθέρωση» του Ιρπίν, μιας πόλης – κλειδί στις βορειοδυτικές παρυφές του Κιέβου.

