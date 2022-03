Ρώσος διοικητής φαίνεται να αυτοκτόνησε στην Ουκρανία, σύμφωνα με την Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Πρόκειται για τον διοικητή του 13ου Συντάγματος Αρμάτων της 4ης Μεραρχίας Αρμάτων της Ρωσίας, σύμφωνα με έγγραφο που επισυνάπτει σε ανάρτησή του στο Twitter το ειδησεογραφικό πρακτορείο NEXTA.

The Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of #Ukraine reports the suicide of the commander of the 13th Tank Regiment of the 4th Tank Division of #Russia pic.twitter.com/X33yVzLCII

— NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2022