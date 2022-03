Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, περίπου 25.000 Ρώσοι εγκατέλειψαν τη χώρα τους για τη Γεωργία.

Κάποιοι έχουν στο πέτο μπλε και κίτρινες κορδέλες, υπέρ της Ουκρανίας. Στη Γεωργία τις φορούν άνετα, στη Ρωσία θα τους έστελναν στο αστυνομικό τμήμα.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν για πολλούς ο νόμος που προβλέπει πολύ βαριές ποινές σε όσους υποστηρίζουν την Ουκρανία, αλλά και ο φόβος μήπως κλείσουν τα σύνορα.

Όπως λέει στο BBC ένας 23χρονος που έφυγε για τη Γεωργία, η μετανάστευση είναι μια μάχη κατά του καθεστώτος του Πούτιν. «Καταλάβαινα ότι ο καλύτερος τρόπος να ενεργήσω κατά του καθεστώτος του Πούτιν θα ήταν η μετανάστευση μου από τη Ρωσία» υποστηρίζει. «Είναι δική μου ευθύνη να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω τους Ουκρανούς».

Αν και η χώρα έχει προϊστορία πολέμου με τη Ρωσία, είναι ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς, ενώ οι πολίτες της τάσσονται κατά συντριπτική πλειοψηφία στο πλευρό της Ουκρανίας.

Ωστόσο, η μετανάστευση δεν σταματά στη Γεωργία. Η ΕΕ, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο τους για τις ρωσικές πτήσεις, επομένως κατευθύνονται προς χώρες όπου οι πτήσεις εξακολουθούν να επιτρέπονται και όπου δεν απαιτείται βίζα, όπως η Τουρκία, η Κεντρική Ασία και ο Νότιος Καύκασος. Πολλοί έχουν καταφύγει στην Αρμενία.

Ρώσος οικονομολόγος υποστηρίζει ότι από την αρχή του πολέμου μέχρι και 200.000 Ρώσοι έχουν φύγει για το εξωτερικό. Σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε τους Λευκορώσους που φεύγουν από το καθεστώς του Λουκασένκο.

Armenian gov’t gave a number of 80K there; Tbilisi mayor said 20-25K there. There were more flights to Istanbul than to Erevan each day, and on larger planes. Plus Tel Aviv, Almaty, Bishkek + tiny, but constant stream via Estonia, Latvia, and Finland. So, 200K is a lower bound.

— Konstantin Sonin (@k_sonin) March 8, 2022