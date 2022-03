Ο Κάιρι Ίρβινγκ πραγματοποίησε μια ανεπανάληπτη εμφάνιση στο Ορλάντο, σκοράροντας 60 πόντους στη νίκη των Νετς επί των Μάτζικ, και γνώρισε την αποθέωση από όλο το ΝΒΑ.

Ο Μάτζικ Τζόνσον μάλιστα, σε τοποθέτησή του μέσω των social media, τάχθηκε υπέρ της άρσης των τελευταίων περιορισμών για τους ανεμβολίαστους εξαιτίας του γεγονότος ότι ο αμερικανός γκαρντ δεν μπορεί να αγωνιστεί στα εντός έδρας ματς του Μπρούκλιν.

«Ο Κάιρι Ίρβινγκ πρόσφερε ένα μαγικό show με 60 πόντους απέναντι στο Ορλάντο. Ελπίζω οι περιορισμοί για τους ανεμβολίαστους στη Νέα Υόρκη να αρθούν εγκαίρως εν όψει των πλέι-οφ, ώστε να τον απολαύσουμε να παίζει σε όλα τα παιχνίδια. Ο τύπος είναι εξωπραγματικός» ανέφερε ο θρύλος των Λέικερς.

Δείτε την ανάρτηση του Μάτζικ:

Kyrie Irving put on a dazzling show against Orlando tonight scoring 60 points! 🔥🤯 I sure hope the vaccine mandate ends in NYC in time for the Playoffs so we can watch him play in every Playoff game. He is unreal!!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) March 16, 2022