Η φρίκη του πολέμου συνεχίζεται εδώ και 21 μέρες στην Ουκρανία, ενώ έχει οδηγήσει σε χιλιάδες θανάτους αμάχων και στρατιωτών, τρία εκατομμύρια πρόσφυγες και κατεστραμμένες πόλεις.

Θύματα του πολέμου είναι και τα ζώα που, όπως έχει φανεί και σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί από την αρχή του πολέμου, δεν αντέχουν τους τρομακτικούς ήχους των εκρήξεων από τους βομβαρδισμούς.

Μια φωτογραφία από τον Μάρκους Γιαμ των Los Angeles Times, έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και επιβεβαιώνει τα παραπάνω. Μάλιστα, τη συγκεκριμένη φωτογραφία την ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter και το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Αυτή αποτυπώνει έναν άνδρα που προσπαθεί να βοηθήσει τον σκύλο του που έχει παραλύσει από τον φόβο του στο πολύπαθο Ιρπίν.

A man is trying to help his paralyzed by fear dog which refuses to go further after shelling.

