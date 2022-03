Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (15/3) στα Pinewood Studios στο Μπάκιγχαμσιρ, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της κινηματογραφικής μεταφοράς του παραμυθιού «Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι».

Σύμφωνα με την DailyMail, πρώτα ακούστηκαν εκρήξεις και αμέσως ξέσπασε στο σετ η φωτιά.

Στις εικόνες φαίνεται ένα ξύλινο σπίτι με ψάθινη στέγη, φώτα και άλλος εξοπλισμός να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

«Ένα σετ με ξύλο, δέντρα κλπ κατασκευαζόταν εκείνη τη στιγμή στη σκηνή του Richard Attenborough. Οι φήμες λένε ότι ένα κομμάτι του σετ είχε πιάσει φωτιά, χωρίς να το καταλάβει κανείς και εξαπλώθηκε αμέσως, σε όλο το υπόλοιπο σετ», ανέφερε στη Sun ένας μάρτυρας.

Huge fire breaks out at Pinewood studios during Snow White filming – ‘explosions’ heardhttps://t.co/SnXwfqdnqi — Daily Express (@Daily_Express) March 15, 2022

Τα μέλη του συνεργείου και της παραγωγής αποχώρησαν εγκαίρως και μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματίας.

Στο σημείο για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβεστικά οχήματα.

«Η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση, καθώς και η ιατρική ομάδα της Νότιας Κεντρικής Υπηρεσίας είναι επίσης παρόντες, προσπαθώντας να βοηθήσουν», σημείωσε εκπρόσωπος των αρχών.

Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο

BREAKING Fire breaks out at Pinewood Studios after ‘explosions’ during Snow White filming https://t.co/b1YGO3t7ir pic.twitter.com/DfaSYvJrt8 — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) March 15, 2022

Shocking fire at Pinewood studios pic.twitter.com/OFUyaCSuon — Dayz_out (@tobyrolph) March 15, 2022