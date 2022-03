Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε πολυώροφο κτίριο στο Λονδίνο, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Μια γυναίκα που είχε παγιδευτεί στον 17ο όροφο του κτιρίου διασώθηκε.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Να σημειωθεί ότι η πυρκαγιά έθεσε σε συναγερμό μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς δέκα πυροσβεστικά οχήματα και 70 άνδρες προσπάθησαν να την κατασβήσουν. «Παρακαλούμε, αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter η υπηρεσία.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε νωρίτερα στην ίδια πλατφόρμα, διακρίνονταν φλόγες και καπνός να υψώνονται από το πολυώροφο κτίριο.

Breaking: Firefighters are battling a large blaze in a high rise building in the Whitechapel area of London. pic.twitter.com/D2oEKOG0zx

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 7, 2022