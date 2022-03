Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε δεξαμενή πετρελαίου στην πόλη Ζιτομίρ στη βορειοδυτική Ουκρανία.

Οι εικόνες από την πυρκαγιά συγκλονίζουν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε από ρωσικό πύραυλο.

❗️ An oil depot in #Zhytomyr region is on fire. pic.twitter.com/o6rdJfHnLq

Νωρίτερα, αεροπορικοί βομβαρδισμοί έπληξαν την πόλη Μαλίν, στην περιφέρεια του Ζιτομίρ, μετατρέποντες ολόκληρες συνοικίες σε ερείπια.

Results of russian aerial attack on the town of #Malyn, #Zhytomyr region, #Ukraine.#Europe, CLOSE THE SKY OVER UKRAINE!#StopRussia #StopPutin pic.twitter.com/aVWaQwcNkH

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 7, 2022