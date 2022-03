Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των Πούτιν – Μισέλ, ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν για την «κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τη ρωσική «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» για την προστασία των δημοκρατιών του Ντονμπάς, καθώς και για τις ανθρωπιστικές πτυχές του ζητήματος, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την εκκένωση αμάχων».

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Ρωσίας περιέγραψε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις βασικές εκτιμήσεις για την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Vladimir Putin had a telephone conversation with President of the European Council Charles Michel https://t.co/rQBJSZRNPy

— President of Russia (@KremlinRussia_E) March 15, 2022