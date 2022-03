Το Εποπτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Ραδιοφωνικής Εταιρείας της Ουκρανίας (UA:PBC) εξέλεξε τον Μίκολα Τσερνοτίτσκι επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου. Επιλέχθηκε μεταξύ τεσσάρων υποψηφίων στις 27 Απριλίου 2021 στο δεύτερο σκέλος του διαγωνισμού.

Ο Μίκολα έχει μεταπτυχιακό στα Ηλεκτρονικά Συστήματα και διευθυντική εμπειρία σε ιδιωτικά περιφερειακά μέσα. Σε ηλικία 23 ετών, διορίστηκε αναπληρωτής του Δημοτικού Συμβουλίου του Σούμι και ήταν Εμπορικός Διευθυντής της Sumy Media Service LLC μεταξύ 2008-2010 και στη συνέχεια Αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Sumy and Sumchany».

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια συνεργάστηκε με τον Zurabi Alasaniia, τον σημερινό επικεφαλής του UA:PBC, και ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ευθύνη για τη διοικητική και οικονομική κατεύθυνση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Τον Απρίλιο του 2021 ο Μίκολα Τσερνοτίτσκι πήρε το πτυχίο MBA της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Κιέβου.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, o Τσερνοτίτσκι ηγείται μιας μεγάλης ομάδας 4.500 υπαλλήλων η οποία εργάζεται για να κρατά τον ουκρανικό πληθυσμό ενήμερο για τις τελευταίες εξελίξεις στη ρωσική εισβολή.

Ο Τσερνοτίτσκι μίλησε στη Ράντκα Μπετσέβα επικεφαλής Σχέσεων Μελών της CEE, για το πώς το UA:PBC συνέχιζε να εκπέμπει παρά τις προκλήσεις και τους κινδύνους και τι σήμαινε να είσαι μέλος της μεγαλύτερης οικογένειας των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

ΕΡ.: Πώς καταφέρνετε να κρατάτε ενήμερο τον ουκρανικό πληθυσμό για τις εξελίξεις σε αυτόν τον πόλεμο;

Α: Τώρα εργαζόμαστε ως μέρος μιας μεγάλης ομάδας μέσων ενημέρωσης. Συνεργαζόμαστε με την One Plus One, την Inter, την Ukraine, την ICTV και την κρατική εταιρεία Rada για την παραγωγή του Marathon UA_Razom (μαζί). Κάθε ραδιοτηλεοπτικός φορέας παράγει πέντε ώρες περιεχομένου κάθε μέρα και μεταδίδεται μία προς μία. Είμαστε όλοι ενωμένοι σε ένα μεγάλο κανάλι. Έχουμε ενωθεί για να είμαστε δυνατοί.

Στα κύρια κανάλια (UA PERSHY, UA KULTURA) έχουμε ίσο χρόνο μετάδοσης με τα άλλα, αλλά, στα περιφερειακά μας κανάλια, παράγουμε και μεταδίδουμε περισσότερες από πέντε ώρες περιεχομένου.

Την τελευταία εβδομάδα βρισκόμαστε σε καθεστώς ειδήσεων και μεταδίδουμε αποκλειστικά ειδήσεις. Αφορά επίσης την ασφάλεια των ανθρώπων. Παρέχουμε οδηγίες επιβίωσης. Εξηγούμε στους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν εάν τα σπίτια τους βομβαρδιστούν και τους ενημερώνουμε για την προσωπική τους ασφάλεια.

ΕΡ: ΤΟ UA:PBC Διαθέτει 27 περιφερειακά κανάλια, 36 ιστότοπους, 100 σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πώς συνεχίζετε να τρέχετε το UA-PBC σε αυτή την κατάσταση;

Α: Τα περιφερειακά κανάλια έχουν ενωθεί πλέον σε ένα. Το ίδιο ισχύει και για το ραδιόφωνο.

Έχουμε επίσης ενισχύσει το κανάλι μας στο Telegram. Το Telegram είναι μια πλατφόρμα που μοιάζει με messenger. Είναι πολύ δημοφιλές στην Ουκρανία. Το κανάλι μας στο Telegram γίνεται πολύ δυνατό. Πριν τον πόλεμο είχαμε 12.000 συνδρομητές.

Σήμερα έχουμε 230.000 ανθρώπους. Προσφέρει πολύ συνοπτικές και σύντομες πληροφορίες και είναι πολύ χρήσιμο. Μπορείτε να διαβάσετε πολύ γρήγορα τι συμβαίνει. Η ψηφιακή μας ομάδα προφανώς μπορεί επίσης να εργαστεί εκτός γραφείου.

Υπάρχουν δύο νέοι άνθρωποι που εργάζονται για το ψηφιακό. Παραμένουν στο Κίεβο και διαχειρίζονται το κανάλι Telegram και άλλα ψηφιακά ζητήματα από εκεί. Μερικά μέρη της ομάδας δουλεύουν σε άλλες πόλεις. Αν έχουμε internet, δεν έχουμε πρόβλημα.

Ωστόσο, η ασφάλεια των ανθρώπων μας είναι το κύριο μέλημά μας. Οι δύο νέοι στο Κίεβο, για παράδειγμα, δεν θέλουν να ακολουθήσουν την εκκένωση και λένε ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται στο Κίεβο.

ΕΡ: Πως καταφέρνει το προσωπικό σας να ζει και να εργάζεται στο Κίεβο και στα άλλα περιφερειακά κέντρα;

Α: Έχουμε 4.500 άτομα που εργάζονται για το UA:PBC. Προσπαθούμε να συνδεθούμε με όλους και να καταλάβουμε αν είναι ασφαλείς. Πολλοί υπάλληλοι εργάζονται από το σπίτι γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να πάνε στο γραφείο. Ειδικά οι άνθρωποι που βρίσκονται στο Χάρκοβο και στο Τσερνίχιβ.

Το διαμέρισμα του διευθυντή του υποκαταστήματός μας στο Χάρκοβο βομβαρδίστηκε. Αυτός και η οικογένειά του έχουν επιζήσει, αλλά αυτό είναι που αντιμετωπίζουμε τώρα. Οι άνθρωποι στο Χάρκοβο πρέπει να πηγαίνουν συνεχώς στα καταφύγια βομβών. Μερικοί από αυτούς έχουν οργανώσει WIFI και Διαδίκτυο για να μπορούν ακόμα να εργάζονται στα καταφύγια.

Μεταφέραμε την έδρα μας στη Δυτική Ουκρανία και ζούμε και εργαζόμαστε μαζί στο Λβίβ. Ανασυντασσόμαστε διαρκώς και είναι μια συνεχής διαδικασία.

ΕΡ: Πώς κατάφερε το UA:PBC να παραμείνει στον αέρα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες;

Α: Αυτή τη στιγμή, εκπέμπουμε δορυφορικά και ψηφιακά τα ραδιόφωνα. Πριν από τρεις τέσσερις μέρες, οι Ρώσοι προσπάθησαν να μπλοκάρουν τον δορυφόρό μας και έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε την ρεζέρβα.

Στη Χερσώνα, οι Ρώσοι επιτέθηκαν στον πύργο της τηλεόρασης και άλλαξαν το ψηφιακό multiplex κανάλι σε ρωσικό κανάλι. Ο διευθυντής της τηλεόρασης δεν μπορεί να ελέγξει ολόκληρο τον πύργο. Μπορούμε να εκπέμπουμε σε ορισμένα σημεία του πύργου που δεν είναι κατειλημμένα.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Ρώσοι βομβάρδισαν τον πύργο που βρίσκεται κοντά στο γραφείο μας στο Κίεβο, γεγονός που προκάλεσε διακοπή στα προγράμματά μας για δύο ώρες, αλλά, από τότε, η εταιρεία τεχνικής μετάδοσης κατάφερε να αποκαταστήσει τις εκπομπές μας.

Η κατάσταση με το ραδιόφωνο είναι παρόμοια γιατί χρησιμοποιούμε τους ίδιους πύργους για το ραδιοφωνικό σήμα. Χθες, για παράδειγμα, οι Ρώσοι έκαναν εκπομπή στη συχνότητά μας στο Χερσώνα. Εκτιμώ ιδιαίτερα όταν συνάδελφοι από άλλες χώρες λαμβάνουν το ραδιοφωνικό μας σήμα και το μεταδίδουν στη Ρουμανία και την Πολωνία και αλλού. Αυτό είναι υπέροχο και θα το εκτιμούσαμε εάν οι σταθμοί μπορούσαν να εκπέμπουν σε συχνότητα AM (Μεσαίων Κυμάτων)που έχει πολύ καλή διείσδυση στην Ουκρανία.

ΕΡ: Πώς ενημερώνετε την Ουκρανική διασπορά;

Α: Έχουμε καλές σχέσεις με το TVP της Πολωνίας. Παίρνουν το υλικό μας και το αναμεταδίδουν. Ήταν οι πρώτοι που πήραν το σήμα μας και το μετέδωσαν, ακολουθούμενοι από το RTVSLO στη Σλοβενία ​​και το LRT στη Λιθουανία. Το TVP μας πρόσφερε επίσης ένα από τα στούντιο τους αν θέλουμε να μεταδίδουμε από εκεί.

Ελπίζω ότι σύντομα θα επιστρέψουμε στο Κίεβο. Όλοι θέλουμε να επιστρέψουμε στο Κίεβο και να αρχίσουμε να εκπέμπουμε από το Κίεβο.

Ε: Τι σημαίνει για εσάς και την ομάδα σας να είστε μέλος της κοινότητας EBU ΚΑΙ PSM τις τελευταίες ημέρες;

Α: Εκτιμώ ιδιαίτερα την υποστήριξη από την EBU. Εκτιμώ την απόφαση της EBU σχετικά με τη μη συμμετοχή της Ρωσίας στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, γιατί αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα για μάς.

Εκτιμώ ιδιαίτερα την υποστήριξη σε τεχνικό εξοπλισμό. Και οι συναυλίες που παράγουν τα μέλη για την υποστήριξη της Ουκρανίας αποτελούν μεγάλη υποστήριξη για εμάς.

Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη γιατί νιώθουμε μέρος μιας κοινότητας. Είμαι χαρούμενος που το UA:PBC είναι μέρος της μεγάλης και ισχυρής οικογένειας των δημοσίων μέσων ενημέρωσης.

Πηγή: EBU