Διακόπηκαν το βράδυ της Τρίτης οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας – Ουκρανίας με το Κίεβο να δηλώνει συγκρατημένη αισιοδοξία. Η Ρωσία έχει αμβλύνει τη στάση της στις συνομιλίες για μια πιθανή διευθέτηση με την Ουκρανία, δήλωσε χαρακτηριστικά ανώτερος βοηθός του προέδρου της Ουκρανίας.

Ο Ιχόρ Ζόκοβκα, αναπληρωτής προσωπάρχης του Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των Ρώσων και των Ουκρανών εκπροσώπων έχουν γίνει «πιο εποικοδομητικές».

Είπε ότι η Μόσχα άλλαξε τόνο και σταμάτησε να απαιτεί από την Ουκρανία παράδοση – κάτι για το οποίο η Ρωσία είχε επιμείνει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συνομιλιών.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας αισθάνονται «μετρίως αισιόδοξοι» μετά τις συνομιλίες, προσθέτοντας ότι θα είναι απαραίτητο να συναντηθούν ο Ζελένσκι και ο Πούτιν προκειμένου να σημειωθεί σημαντική πρόοδος.

O σύμβουλος του Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντόλιακ σε ανάρτησή του ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν αύριο Τετάρτη και παρά τις δυσκολίες και υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού.

We’ll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued…

