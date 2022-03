Ο Ρώσος ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς, που βρίσκεται αντιμέτωπος με κυρώσεις, εθεάθη σε μια αίθουσα VIP στο αεροδρόμιο Ben Gurion του Τελ Αβίβ σήμερα, λίγο προτού ένα τζετ που συνδέεται με αυτόν απογειωθεί για την Κωνσταντινούπολη.

Πριν από λίγο υπήρξε η πληροφορία ότι αεροσκάφος που συνδέεται με τον Αμρπάμοβιτς έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Και οι δύο χώρες, το Ισραήλ και η Τουρκία προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης είναι ανάμεσα σε αυτούς που έχει υποστεί κυρώσεις καθώς βρίσκεται στο στενό περιβάλλον του Πούτιν.

JET LINKED TO SANCTIONED RUSSIAN OLIGARCH ABRAMOVICH LANDED IN ISTANBUL AROUND 1511 GMT -FLIGHTRADAR24 DATA

— *Walter Bloomberg (@DeItaone) March 14, 2022