Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα ο Ρώσος αθλητής, Ιβάν Κούλιακ, τράβηξε όλα τα βλέμματα καθώς αγωνίστηκε, ενώ είχε στα ρούχα του το διακριτικό «Ζ» του ρωσικού στρατού.

Ο ίδιος, εξήγησε αυτή του την επιλογή αναφέροντας πως συμβολίζει τη νίκη και την ειρήνη, επισημαίνοντας πως αν του δινόταν η ευκαιρία δεν θα άλλαζε την απόφασή του.

Οι δηλώσεις τού Ιβάν Κούλιακ:

«Το είδα στον στρατό μας και κοίταξα τι σημαίνει αυτό το σύμβολο. Αποδείχθηκε ότι είναι «για τη νίκη» και «για την ειρήνη». Ήθελα απλώς να δείξω τη θέση μου.

Ως αθλητής, θα παλεύω πάντα για τη νίκη και θα παίζω για την ειρήνη. Αν μου δινόταν ξανά η ευκαιρία δεν θα άλλαζα την απόφασή μου».

