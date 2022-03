Επιπλέον βοήθεια από το ΔΝΤ ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την είδηση έκανε γνωστή ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω του Twitter.

«Είχα συνομιλίες με την εκτελεστική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Συζητήσαμε για οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία. Είμαι ευγνώμων για την έκτακτη βοήθεια που ήδη μας έχει προσφέρει το Ταμείο», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Μάλιστα, στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην ανοικοδόμηση της χώρας όπου επιθυμεί το ΔΝΤ να παίξει πρωτεύοντα ρόλο, όταν σταματήσει η ρωσική επίθεση.

Held negotiations with IMF Executive Director @KGeorgieva. Discussed financial support for 🇺🇦. Grateful for the urgent help already provided by the Fund. The IMF must take the lead in financing the recovery of 🇺🇦 after the end of Russia’s aggression. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος συνομίλησε με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Οι δυο τους συζήτησαν για νέες κυρώσεις στη Ρωσία, ενώ μίλησαν και για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Talked to President of the European Commission @vonderleyen. Informed about the aggressor’s nuclear terrorism. Preventing it is our common task. Discussed strengthening sanctions against Russia. The issue of 🇺🇦’s membership in the #EU was also on the agenda. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

Επίσης, ο Ζελένσκι είχε επικοινωνίες με τον Σαρλ Μισέλ.

Continued dialogue with @eucopresident. Our common task is to secure #NPPs, critical production & infrastructure. Discussed ways to implement it, as well as the increase of sanctions against Russia. Raised the issue of 🇺🇦 membership in the #EU. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

Το «ευχαριστώ» στον Ερντογάν

Ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε ότι μίλησε και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ζελένσκι δήλωσε ευγνώμων στον Τούρκο πρόεδρο για την συνεχή υποστήριξή του. Ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε τον ομόλογό του για τη συνεχιζόμενη επίθεση της Ρωσίας, ενώ του είπε ότι πρέπει να επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών.