Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από γραφεία με περσικά χαλιά και βελούδινες πολυθρόνες, ο καπνός από τα πούρα εξανεμίζεται και γίνεται καπνός από καμένη σάρκα, καπνός από χαλάσματα που σωριάζονται μόλις χτυπούν ολέθρια και εκκωφαντικά απάνω τους οι πύραυλοι.

Στο «Ανατολικό Μέτωπο», εκεί όπου λυσσομανά για έβδομη μέρα ο πόλεμος, και όπου ο αντίκτυπος κάθε έκρηξης και κάθε λίμνης αίματος γύρω από το κεφάλι κάποιου νεκρού σε κάποιο δρόμο της Ουκρανίας λαμβάνει διαστάσεις Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου στις ψυχές 7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η ζωή εκριζώνεται βίαια και καμία κατάπαυση πυρός στο εξής δεν μπορεί να ανασυνθέσει την εικόνα που υπήρχε πριν.

Είναι η μεγάλη φωτογραφία που ένα ελάχιστο κομμάτι της, καμένο στην άκρη, έχει μαζί του κάθε κάτοικος αυτής της χώρας, νεκρός ή ζωντανός. Της χώρας που πριν από 16ο ώρες είχε πόλεις, με διακριτά τοπόσημα, πλατείες και δρόμους αλλά τώρα που ο αχός κατακάθεται, ξεπροβάλλουν τα συντρίμια παντού, οι κρατήρες, τα αποτεφρωμένα πολεμικά οχήματα, τα βομβαρδισμένα αυτοκίνητα, σπίτια όρθια χαλάσματα, και αμέτρητοι νεκροί, με κάθε τρόπο, σε κάθε μέρος, κάθε ηλικίας, πολλοί από αυτούς αποτεφρωμένοι.

Αποτεφρώθηκαν πέντε άνθρωποι χθες όταν ένας πύραυλος χτύπησε τον πύργο τηλεπικοινωνιών του Κιέβου, και ύστερα απο λίγα λεπτά κάτοικοι και διασώστες πήγαν να δουν αν χτυπήθηκε κάποιος, και βρήκαν και κατέγραψαν τους νεκρούς, σαν να ζωντάνεψε η Πομπηία.

Σόκαρε η εικόνα που διαδόθηκε στο σύμπαν του διαδικτύου γιατί κάθε μία από τις χιλιάδες εκρήξεις που είχαν γίνει μέχρι τότε και εξακολουθούν να συμβαίνουν, αποδεικνύεται ότι δεν τραυμάτιζαν απλώς, δεν σκόρπιζαν κτίρια, σπίτια, υποδομές, νοσοκομεία, σχολεία στον αέρα, αλλά σκότωναν ακαριαία ανθρώπους που όσο προστατευμένοι κι αν ήταν στα καταφύγια, ο θάνατος έβρισκε τρόπο να τους βρει.

Κανείς δεν ήξερε μέσα σε αυτόν τον εφιάλτη πόσο χάθηκαν, από ποια μεριά, οι Ρώσοι ανακοίνωσαν για πρώτη φορά ότι έχασαν στις μάχες 500 στρατιώτες και διακόμισαν 1.600 τραυματίες, χωρίς να λένε για όσους αιχμαλωτίστηκαν.

Η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών τηυς Ουκρανίας υπολόγισε ότι πάνω από 2.000 κάτοικοι της χώρας σκοτώθηκαν, σε δρόμους που πλέον δεν έχουν όνομα γιατί ισοπεδώθηκαν, στο Κίεβο, στη Χερσώνα, στη Μαριούπολη, στο Χάρκοβο, τέτοια η συγκέντρωση πυρός που η επιλογή στρατιωτικών στόχων φάνταζε περιτή πολυτέλεια. Αγνωστο πόσοι Ουκρανοί στρατιώτες χάθηκαν.

Και σήμερα, επτά μέρες μετά την επίθεση, την εκπύρωση δομών και ζωών, αποκαλύφθηκε σε όλο το μεγαλείο της δύναμής της, μία άλλη υπόγεια πόλη, στα καταφύγια, στα βάθη του μετρό, στα υπόγεια των νοσοκομείων, σε κάθε λαγούμι μέσα στη Γη, να κοιλοπονεί τη νέα γενιά παιδιών της που γεννήθηκαν σε μία χώρα ισοπεδωμένη, που παλεύει ανάμεσα στις κραυγές φρίκης, απόγνωσης, και στα κλάματα των νεογέννητων που είδαν τον κόσμο στο σκοτάδι.

Χτυπήθηκαν νοσοκομεία στη Ουκρανία, και σχολεία, και πανεπιστήμια, αυτοκίνητα έγιναν παλιοσίδερα και πολυκατοικίες που φιλοξενούσαν εκατοντάδες διαμερίσματα, πολλαπλάσιους ανθρώπους, εξαερώθηκαν, έγιναν κονιορτός που σκορπίστηκε στους δρόμους κάτω, απέμειναν τμήματα καρβουνιασμένων προσόψεων.

Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έγιναν πρόσφυγες σε διπλανές χώρες, φεύγουν μόνες τους γιατί οι άνυρες πρέπει να μείνουν πίσω να πολεμήσουν. Ο κόσμος τρέχει όταν σταματούν οι σειρήνες προς τους σταθμούς των τρένων που μπορούν να τους μεταφέρουν δυτικότερα μακριά από το Κίεβο.

*Ο Παντελής Αλεξόπουλος, διαμένει στη Χερσώνα, όπου τα ρωσικά στρατεύματα έχουν εισέλθει στην πόλη και, όπως είπε στο Mega, έχουν τραυματιστεί πολλοί άμαχοι πολίτες από χθες.

*Γροθιά στο στομάχι ο βομβαρδισμόςενός μαιευτηρίου στην πόλη Ζιτόμιρ στην Ουκρανία.

*Νεκροί στο Χάρκοβο, σοροί αγνώριστες.

